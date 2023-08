Voltaço abre o placar contra o Aparecidense

Goiás – O Volta Redonda abriu o placar na disputa contra o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia neste sábado (26), no Estádio Aníbal Toledo, pela 19ª rodada da Série C. Gol foi marcado por Samuel Granada aos 9 minutos do primeiro tempo, que acertou o canto na finalização da jogada.

Jogo começou disputado no meio-campo, com alternâncias na posse de bola. Aos 4 minutos, após cruzamento, Calyson levantou, bateu com precisão e obrigou Avelino a fazer levantar a defesa e mandar para escanteio.

Jogada que levou ao gol começou com Caio Vitor que, com um toque preciso, permitiu que Samuel Granada acertasse o canto da rede.