Voltaço acerta a permanência de Oliveira e William Mineiro

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 18:08 horas

Atletas permanecem no clube até o final do ano

Volta Redonda – Após anunciar as renovações do capitão Heitor e do meia Bernardo, a diretoria do Volta Redonda confirmou no sábado, dia 20, a permanência até o final do ano do lateral-direito Oliveira e do zagueiro William Mineiro. Os dois atletas se reapresentaram no começo da semana, junto com o elenco, e estão seguindo a programação de treinos.

Oliveira chegou ao Voltaço para a disputa do Campeonato Carioca deste ano e vem sendo um dos principais destaques da equipe até o momento, sendo titular em dez das 11 partidas que o clube fez até o momento.

– Fico feliz com a renovação, que é fruto de muito trabalho. Espero dar uma sequência no Estadual e depois seguirmos trabalhando fortes para alcançarmos o objetivo principal no ano, que é o acesso à Série B. Estava treinando em casa durante a paralisação, porém, sabemos que é complicado treinar sozinho. Fizemos uma semana forte de trabalho e vamos seguir evoluíndo para manter a mesma pegada que estávamos antes da parada – destacou.

William Mineiro também chegou ao Esquadrão de Aço para a disputa do Estadual. Até o momento, o zagueiro disputou seis jogos.

– Estou feliz e muito motivado com a permanência no Volta Redonda, que é um clube que me acolheu muito bem e que vem fazendo uma boa temporada. Segui treinando durante a paralisação e retorno muito focado para buscar cada vez mais o meu espaço e ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos traçados, fazendo uma boa reta final de Estadual e, principalmente, uma grande Série C, conquistando o tão sonhado acesso – ressaltou.

O presidente Flávio Horta comemorou a permanência dos dois atletas e exaltou a temporada que eles estão fazendo.

– Os dois são jogadores de confiança do Luizinho e estão correspondendo muito bem dentro de campo. O Oliveira vem sendo um dos principais destaques da equipe, tanto defensivamente como ofensivamente. Já o William, sempre que precisamos, entrou e foi muito bem, além de já ter mostrado ser um jogador polivalente, atuando muito bem em diversas posições. Fechamos a semana com quatro renovações importantes, mantendo assim, a qualidade técnica da nossa equipe para a parte final do Estadual e a Série C – afirmou.