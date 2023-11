Voltaço acerta pré-contrato de um ano e meio com o goleiro Jean Drosny

Volta Redonda – O Volta Redonda Futebol Clube comunicou, nesta terça-feira (21), a assinatura de pré-contrato com o goleiro Jean Drosny, de 29 anos. O atleta, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Esquadrão de Aço neste ano, se apresenta em maio para assinar em definitivo até o final de 2025.

O Clube conseguiu acertar com Jean Drosny, mas ainda não foi possível a antecipação da chegada imediata do jogador, que tem contrato com a Jacuipense, por não ter conseguido um acordo entre as três partes.

Em 2023, Jean Drosny disputou 21 partidas pelo Volta Redonda e foi um dos destaques da equipe na temporada.