Voltaço afirma que vídeo publicado pela CBF comprova erro de árbitro

Volta Redonda – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou na quinta-feira (12) um vídeo com as conversas e as imagens do VAR sobre a expulsão do atleta Robinho, do Paysandu, no jogo da Série C disputado no último sábado (7). Segundo o Volta Redonda, o vídeo esclarece sobre um erro de direito que contraria as informações inseridas na súmula da partida, preenchida pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

“Se existia alguma dúvida sobre a conduta que gerou a expulsão do atleta Robinho ter sido praticada dentro ou fora de campo, as imagens deixam claro que o motivo da expulsão foi única e exclusivamente retardar excessivamente sua saída de campo, portanto, passíveis de punição com o atleta ainda em campo”, afirmou o clube, em nota divulgada nesta sexta-feira (13).

A diretoria do clube também acredita que as imagens confirmam o erro do árbitro na súmula da partida. “Ciente da besteira, numa manobra leviana, o árbitro tenta justificar a expulsão incluindo na súmula a expressão “causando tumulto com atletas adversários após sua substituição”, o que é claramente desmentido pelas imagens, buscando apenas um subterfúgio para justificar seu erro”.

“Entre a saída do atleta e a aplicação do cartão vermelho, foram menos de 3 segundos sem qualquer tumulto que justificasse a aplicação de cartão, sendo evidente que o mesmo foi aplicado pelas atitudes antidesportivas praticadas pelo atleta ainda em campo e que não teriam como ser justificadas na súmula após a equivocada decisão de permitir ao Paysandu continuar com 11 atletas em campo”, disse o clube.

O Volta Redonda também confirmou na nota que busca a impugnação da partida. O clube disse que irá acionar a CBF para obter informações sobre a diferença das imagens e o narrado na súmula.