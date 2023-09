Voltaço alerta torcida sobre a venda de ingressos falsos

Volta Redonda – O Volta Redonda Futebol Clube, divulgou em suas redes sociais, que tomou conhecimento de uma carga de ingressos falsificados que estariam sendo oferecidos por cambistas.

Na postagem, o clube al afirma que está tomando as medidas para prevenir a atuação dessas pessoas ao redor do estádio Raulino de Oliveira, mas reitera que as pessoas devem adquirir seus ingressos nos Postos de Vendas oficiais e amplamente divulgados.

Hoje, dia do jogo, os ingressos nas estão sendo vendidos nas Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) até às 15h. Posteriormente, a venda ocorrerá apenas nas bilheterias do Raulino de Oliveira