Voltaço amplia o placar em Aparecida de Goiânia: 3 x 0

Goiás – Com gol de Robson e dois de Samuel, o Volta Redonda ampliou para 3×0 o placar contra o Aparecidense no primeiro tempo. Jogo em Aparecida de Goiânia neste sábado (26), no Estádio Aníbal Toledo, é válido pela 19ª rodada da Série C. O jogo começou disputado no meio-campo, com alternâncias na posse de bola.

Logo aos 10 minutos, Samuel abriu o marcador e colocou o Voltaço na frente. Aos 11 minutos, Calyson chutou e obrigou o goleiro do Esquadrão de Aço a fazer boa defesa. Quatro minutos depois, Genilson do Aparecidense recebeu um cartão amarelo por falta em Matheus Santos.

Aos 41 minutos, Samuel recebeu passe de Henrique Silva, conseguiu marcar mais um para o Volta Redonda.

A vitória garante ao Voltaço a chance de disputar os jogos finais do quadrangular em casa.