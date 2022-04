Voltaço amplia promoção e todo mundo pagará meia no ingresso para partida diante do Atlético-CE

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 13:30 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda iniciou nesta terça-feira, dia 26, a venda de ingressos para a partida diante do Atlético-CE, marcada para sábado, dia 30, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira.

A diretoria tricolor irá ampliar a promoção da última partida em casa e, com isso, todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira pagarão apenas R$ 10 (meia-entrada).

Confira os pontos de venda dos ingressos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira – apenas no sábado, dia 30, a partir das 12h.

Gratuidades

As gratuidades para Volta Redonda e Altos-PI serão distribuídas no sábado, dia 30, a partir das 12h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.