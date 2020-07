Voltaço anuncia a contratação de Erick Flores

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 07:12 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a contratação do meio-campo Erick Flores, de 31 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista. O atleta chega por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro e se apresenta ao clube na segunda-feira, dia 27.

Revelado pelo Flamengo, onde conquistou o Brasileirão de 2009, além do Boavista, Erick Flores também já defendeu o Ceará, Náutico, Avaí, Fortaleza e Criciúma, dentre outros grandes clubes do futebol brasileiro.

Estou feliz, motivado com o projeto que me encantou bastante. Tive o prazer de jogar contra esse elenco em duas oportunidades, e digo isso, pois foram grandes partidas e vi a qualidade do Volta Redonda. Com certeza temos grandes chances de brigar pelo acesso. Irei trabalhar bastante e a torcida pode esperar a minha melhor versão para alcançar os objetivos traçados pela diretoria – projetou o novo jogador do Voltaço.

O presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta comemorou o acerto e ressaltou que o Erick chega para trazer mais experiência e elevar ainda mais a qualidade do elenco tricolor.

O Erick é um atleta experiente, que, mais uma vez, fez um grande Campeonato Carioca, jogando em uma função parecida com a do Marcelo. Entendeu a nossa realidade e chega com muita vontade de nos ajudar no projeto do acesso à Série B – comemorou.

A estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Boa Esporte-MG e está marcada para o dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão.