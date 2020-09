Voltaço anuncia a contratação de Lucas Hipólito e Gustavo

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 19:01 horas

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda FC anunciou nesta segunda-feira, dia 14, dois reforços para o sistema defensivo: o lateral-esquerdo Lucas Hipólito e o volante Gustavo, ambos de 25 anos. Os dois jogadores assinaram contratos até o final da Série C.

O presidente Flávio Horta destacou que os dois atletas chegam sem custos junto ao Coimbra-MG, dando início a uma parceria entre o Esquadrão de Aço e a equipe mineira.

– Iniciamos uma aproximação com o Coimbra, que é um clube da primeira divisão do Campeonato Mineiro, com uma excelente estrutura, pensando em um futuro intercâmbio de atletas. Neste primeiro momento, estamos trazendo o Lucas e o Gustavo, que se destacaram durante o Estadual e chegam sem custos para o Volta Redonda, reforçando o nosso sistema defensivo e qualificando ainda mais o nosso elenco, o que é fundamental em um campeonato longo como a Série C – destacou o presidente tricolor Flávio Horta.

Revelado pelo América-MG, Lucas Hipólito já defendeu o Noroeste-SP, Tupynambás-MG, Novo Horizonte-GO, Boa Esporte-MG, quando disputou a Série C de 2019, e Coimbra-MG, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço. Na sua carreira, o novo reforço tricolor já conquistou duas vezes a segunda divisão do Campeonato Mineiro: em 2016, com o Tupynambás, e em 2018, com o Coimbra.

– Conheço o Volta Redonda, tenho alguns amigos que já passaram aqui, outros continuam, como é o caso do Saulo, também já joguei contra o Voltaço e sei que é um clube muito forte e que tem uma estrutura maravilhosa, dando todo o suporte para os seus atletas. Sou um lateral-esquerdo que defende bem e procura sair com qualidade. A torcida pode ter certeza que não irá faltar raça dentro de campo, porque sempre vou dar o meu máximo para ajudar a equipe – destacou.

Revelado pelo Atlético-MG, Gustavo teve passagens pelo Guarani-MG, Caldense-MG, Tupynambás-MG, Noroeste-SP e Coimbra-MG, último clube antes de acertar com o Voltaço. Assim como o seu companheiro de time, Gustavo também conquistou dois títulos da segunda divisão do Campeonato Mineiro: em 2016, com o Tupynambás, e em 2018, com o Coimbra.

– Muito feliz em acertar com este grande clube que é o Volta Redonda. Acompanhava de longe as primeiras rodadas da Série C, o time está muito bem e espero poder chegar e ajudar o clube. Sou um volante que, além de ter uma marcação forte, procuro sair para o jogo também. A torcida pode esperar de mim muita entrega, batalha e qualidade – afirmou.

Reapresentação

O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 14, iniciando a preparação para a partida diante do São Bento-SP, marcada para sábado, dia 19, às 16h, no estádio Walter Ribeiro.

A equipe treinou em período integral. De manhã, foi realizado os exames de rotina e, em seguida, os atletas realizaram treinamentos de força. Já na parte da tarde, o grupo foi para o CT Oscar Cardoso, onde o técnico Luizinho Vieira comandou um treinamento técnico e tático.