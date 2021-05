Voltaço anuncia a contratação do zagueiro Grasson

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 18:24 horas

Volta Redonda – O Voltaço anunciou nesta quinta-feira, dia 27, o seu quarto reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Grasson, de 27 anos, chega com contrato até o final do ano.

O novo reforço tricolor disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Resende, entrando em campo em dez jogos. Além da equipe Sul Fluminense, Grasson já vestiu a camisa do Osasco Audax-SP, clube que o revelou, Audax Rio, Guarani-SP, Marília-SP, Caxias-RS e Bangu.

– Agradeço a confiança do Neto, da comissão técnica e da diretoria. Chego muito focado em dar o meu melhor e fazer o meu nome aqui no Volta Redonda, que é isso que o jogador sempre procura. Estou muito feliz por ter acertado com o Voltaço, todo mundo me recebeu muito bem, e agora é trabalhar forte para que possamos fazer uma grande Série C e conquistar o acesso – destacou.

O presidente Flávio Horta falou sobre a chegada de Grasson.

– Sem dúvidas, o Grasson é um grande reforço para o nosso sistema defensivo. Fez um grande Estadual neste ano e é um jogador polivalente, que consegue atuar em mais de uma posição caso precise. Esta semana conseguimos anunciar quatro contratações que qualificaram ainda mais o nosso elenco. Não dá para afirmar que o grupo está fechado, porque estamos com alguns contatos e pode ser que surja a possibilidade de trazermos mais alguns reforços nos próximos dias. Porém, pode ter certeza que hoje temos um elenco muito forte e que chega para brigar pelo acesso – ressaltou o mandatário tricolor.

Grasson já passou pelos exames médicos e está integrado ao elenco tricolor, que se prepara para enfrentar o Altos-PI, domingo, dia 30, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro.