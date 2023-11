Voltaço anuncia contratação do goleiro Paulo Henrique

Volta Redonda – O Volta Redonda Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (22), a contratação do goleiro Paulo Henrique, de 29 anos. O atleta assinou contrato até o fim do Campeonato Carioca, com opção de renovação a critério do clube até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Paulo Henrique foi formado nas categorias de base do Goiás e passou por Tupi-MG e Cuiabá antes de se transferir para o Bangu, em 2020. Dois anos mais tarde, foi emprestado para a Portuguesa-RJ, onde disputou a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, retornando nesta temporada para o Bangu, onde atuou no Campeonato Carioca.

O novo goleiro do Esquadrão de Aço se junta aos pratas da casa Felipe Avelino e Gustavo.