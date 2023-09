Voltaço anuncia medidas para identificar torcedores

Volta Redonda – Em nota enviada à imprensa nesta terça-feira (12), a diretoria do Volta Redonda FC anunciou que não compactua com as atitudes de um grupo de torcedores que efetuou cantos preconceituosos contra o Botafogo-PB, no jogo do último domingo (10).

O grupo de torcedores estava presente nas arquibancadas do Raulino de Oliveira, após o fim da partida e será identificado com auxílio de câmeras e vídeos. O Voltaço venceu a partida por 2 a 1 e é o líder do grupo C do Brasileirão da Série C.

Leia a nota na íntegra

‘’O Volta Redonda Futebol Clube nasceu em uma cidade, historicamente, construída por operários de todo o Brasil. Sendo um local multicultural que muito nos orgulha. Por esse motivo, não compactuamos com quaisquer atos de preconceito ou discriminação e reforçamos nosso compromisso em combater tais atitudes.

Assim como na sociedade, no futebol não há espaço para atitudes preconceituosas ou discriminatórias, é preciso ter consciência sobre a pluralidade que nos cerca. O clube repudia toda e qualquer tipo de manifestação preconceituosa, como a ocorrida na partida contra o Botafogo-PB por um pequeno grupo de pessoas presentes nas arquibancadas do Raulino de Oliveira, após o fim da partida.

Mesmo entendendo que a manifestação desse ínfimo grupo de pessoas não representa o sentimento de nossa esmagadora torcida, o Volta Redonda Futebol Clube buscará, através dos vídeos, identificar os responsáveis, além de adotar medidas preventivas e educacionais a seus torcedores em suas mídias sociais e no telão do estádio em dias de jogos.’

Volta Redonda Futebol Clube