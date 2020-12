Voltaço anuncia novo patrocinador master

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 17:01 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda FC já tem o seu primeiro reforço para a temporada 2021. A diretoria tricolor acertou nesta segunda-feira, dia 21, com a rede de franquias Chicken in House para ser a sua nova patrocinadora master. A empresa também irá estampar a master na camisa da equipe sub-20 do Voltaço.

O presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta celebrou o acerto e desejou boas-vindas ao novo patrocinador tricolor.

– Queremos agradecer o apoio da Chicken in House neste momento tão difícil que estamos passando e também por acreditarem e reconhecerem o potencial da marca Volta Redonda. É muito gratificante para o clube ter como patrocinadora master uma rede de franquias que vem crescendo muito. Com certeza é uma parceria que irá trazer muitos benefícios para os dois lados – comemorou.

O presidente da franquia John Lenon também falou sobre o acerto e a expectativa da parceria do Chicken in House com o Voltaço.

– Estamos com uma expectativa muito grande com esta parceria entre o Volta Redonda e a Chicken In House . O fortalecimento e impulsionamento da marca, principalmente na cidade e na região, assim como o aumento das vendas dos nossos produtos. Com certeza será uma parceria sólida e duradoura – afirmou.