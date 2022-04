Voltaço anuncia o retorno do meio-campo Mauro Gabriel

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 17:38 horas

Volante estava no 4 de Julho-PI, onde trabalhou com o técnico Rogério Corrêa

Volta Redonda- O novo reforço do Volta Redonda já é um velho conhecido do torcedor tricolor. O meio-campo Mauro Gabriel, de 25 anos, estava no 4 de Julho-PI e retorna ao Esquadrão de Aço com contrato até o final da temporada.

O volante já foi apresentado, passou por exames médicos e já participou do treinamento desta quarta-feira. A expectativa é que ele esteja apto a entrar em campo no próximo desafio pela Série C, diante do Altos-PI, no domingo, dia 24, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

Revelado pelo Botafogo, onde conquistou o título de Campeão Brasileiro sub-20, em 2016, Mauro Gabriel chega para a sua terceira passagem pelo Voltaço. Com a camisa tricolor, o meio-campo já disputou 16 jogos e marcou um gol durante as temporadas 2016 e 2018/2019.

Na sua carreira, Mauro Gabriel também já defendeu o Gonçalense-RJ, São Gonçalo-EC, Portuguesa-RJ, Flamengo-PI, Maricá-RJ e 4 de Julho-PI, onde foi titular absoluto e um dos destaques da equipe durante o primeiro trimestre de 2022, marcando cinco gols em 16 jogos.

– Me sinto muito feliz em estar retornando ao Volta Redonda, que foi o primeiro clube a me abrir as portas como profissional. A expectativa é muito grande de fazer um bom trabalho, mostrar o meu potencial, trazer muita alegria ao torcedor e ajudar o Voltaço – destacou.

Esta será a terceira vez que o meio-campo Mauro Gabriel irá trabalhar com o técnico Rogério Corrêa. O novo reforço tricolor também falou sobre a sua relação com o comandante tricolor.

-Eu e o Rogério nos conhecemos há bastante tempo, desde a época da Portuguesa-RJ, e quando ele foi para o Piauí me fez o convite. Fizemos um bom trabalho lá e agora ele me chamou para trabalhar junto novamente aqui no Volta Redonda. Espero que façamos um bom trabalho para, juntos com meus companheiros, possamos alcançar todos os objetivos traçados pelo clube – ressaltou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Mauro Gabriel.

– O Mauro Gabriel é um jogador que conhecemos bem, que sempre mostrou muita qualidade, era muito jovem quando passou por aqui, evoluiu bastante nos últimos anos e retorna bem mais rodado. Sem contar que era um dos destaques e peça fundamental no esquema do Rogério no 4 de Julho. Enfim, é um jogador que chega como um pedido do treinador, mas também tem o aval e a confiança de todos aqui no clube e tenho certeza que irá nos ajudar bastante nesta sequência da temporada – afirmou.