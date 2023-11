Voltaço anuncia renovação do lateral-esquerdo Sanchez

O atleta, de 28 anos, chegou ao Clube em julho deste ano e foi peça importante no segundo semestre, disputando 9 partidas na Série C.

Antes do Volta Redonda, o lateral passou por Ceará, Cabofriense, Macaé, Inter de Lages, Arouca-POR, Figueirense, Portuguesa-RJ, Vitória e Ferroviária.

Em 2024, o Voltaço disputará a Série A do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.