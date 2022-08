Voltaço anuncia três reforços para a sequência da temporada

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 11:36 horas

O atacante Gabriel Henrique e os meias Marcelo Gama e Henrique Silva chegam para agregar ao elenco do Esquadrão de Aço que ainda tem três competições pela frente em 2022

Elenco do Esquadrão de Aço Reforçado. Nesta sexta-feira (5), a diretoria do Volta Redonda Futebol Clube anunciou a contratação de mais três reforços para a sequência da temporada 2022. Depois do retorno do meia Luciano Naninho, o Voltaço passa agora a contar com o atacante Gabriel Henrique e os meias Marcelo Gama e Henrique Silva.

Gabriel Henrique, de 26 anos, estava na Tombense-MG e chega por empréstimo até o final do ano. Marcelo Gama, de 26 anos, também vem por empréstimo, do Cascavel-PR. Já Henrique, de 27 anos, chega do Gonçalense com contrato definitivo até o fim de 2022.

Grupo forte

O atacante Gabriel, que além da equipe mineira (seu ex-clube), já teve passagens por Criciúma-SC, Aimoré, Próspera e Atibaia, celebrou a oportunidade no Esquadrão de Aço e se mostrou otimista com o momento da equipe.

– Chego com as melhores expectativas para ajudar e agregar ao grupo. Nossos objetivos são claros: conquistar dois acessos. E é com essa missão que estamos chegando – destacou.

Assim como Gabriel, Henrique, que além do Gonçalense, já teve passagens no Osasco Audax, Audax Rio, Cabofriense, Portuguesa-RJ e Oeste, falou sobre agregar ao grupo que já vem desempenho grande papel no segundo semestre.

– Espero, assim como meus novos companheiros que também chegam nessa reta final, poder contribuir com o grupo e buscar os acessos. Eles são os objetivos, mas quem sabe também não conseguimos títulos, o que seria incrível para nossas carreiras e para o Volta Redonda- disse.

Marcelo Gama, que além do Cascavél, já esteve na Cabofriense, Brusque e Sampaio Corrêa-RJ, falou dos objetivos do clube e que pretende também agregar ao elenco.

– Nós queremos somar com o grupo. Chegamos para ajudar nos acessos e quem sabe poder coroar esta temporada deixando o Voltaço na Série B do Brasileiro e na Série A do Campeonato Carioca.

Promoção de Ingressos na Série C

O Volta Redonda quer contar com o apoio do seu torcedor para a partida diante do Ferroviário-CE no domingo, dia 7, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira. Confronto que pode valer a classificação tricolor para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E como forma de incentivar as famílias a irem ao estádio, a diretoria decidiu liberar a entrada de mulheres, que devem retirar o ingresso nas bilheterias do estádio no dia do jogo, entre 17h e 19h. Vale lembrar ainda que crianças abaixo de 12 anos e idosos acima de 65 anos também têm direito a gratuidades.

Os ingressos antecipados para o confronto já estão sendo vendidos a R$ 20 nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, a partir das 17h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 7, a partir das 17h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.