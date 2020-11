Voltaço goleia o Brusque por 8 a 1 e entra pra história da Série C

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 17:07 horas

Brusque, Santa Catarina – Avassalador! O Volta Redonda goleou o Brusque-SC por 8 a 1 no estádio Augusto Bauer, entrando para a história da Série C com a maior goleada aplicada por um visitante em toda competição.

Alef Manga, três vezes, João Carlos, duas, Hiroshi, Oliveira e Daniel Ribeiro marcaram os gols do Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Londrina-PR, sábado, dia 5, às 15h, no estádio Luso Brasileiro, pela última rodada da Série C.

O jogo

O Volta Redonda não tomou conhecimento do Brusque-SC e, mesmo jogando na casa do adversário, não demorou a abrir o placar. João Carlos, de pênalti, abriu o placar aos três minutos.

A pressão tricolor seguiu e o Voltaço não demorou a aumentar a sua vantagem. Alef Manga, aos 8, e Hiroshi, aos 18, colocaram 3 a 0 no placar para o Esquadrão de Aço.

Não parou por aí! Alef Manga, aos 23 marcou o quarto, Oliveira, aos 35 minutos, fez o quinto, e Alef Manga, aos 36, marcou o seu terceiro gol no jogo e o sexto do Voltaço, dando números finais ao primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Brusque diminuiu com Marco Antônio, aos oito minutos. Mas a reação dos donos da casa parou por aí. João Carlos, aos 22 minutos, e Daniel Ribeiro, aos 25 minutos, deram números finais a goleada tricolor. Fim de jogo no estádio Augusto Bauer.

Campeonato Brasileiro Série C- 17° rodada.

Brusque-SC 1×8 Volta Redonda

( 28/11/2020 – estádio Augusto Bauer- 15h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, William Mineiro e Luiz Paulo; Bruno Barra, Hiroshi e Luciano Naninho; Dija Baiano, Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci