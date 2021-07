Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 16:57 horas

Volta Redonda – O Voltaço apresentou nesta terça-feira, dia 06, mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Diego Cardoso, de 27 anos, estava no São Caetano, onde disputou o Campeonato Paulista deste ano, e chega com contrato até o final do ano.

Revelado pelo Santos, onde conquistou um Campeonato Paulista e disputou seis temporadas, Diego também já defendeu o Guarani, Botafogo-SP, o Operário-PR e o São Caetano, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

– Quero ajudar a equipe da melhor maneira, com gols, assistências e dando o meu melhor dentro de campo. Sou um jogador que corre bastante, tem sede de vencer e chega muito motivado para ajudar o Volta Redonda a conquistar o acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo – destacou o novo reforço tricolor.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada do Diego Cardoso e o quanto jogador acrescenta em qualidade e experiência ao elenco tricolor.

– O Diego é um atleta acostumado a disputar grandes competições, como as séries A e B, e, além de qualificar ainda mais o nosso sistema ofensivo, trazendo mais opções para o Neto montar a equipe, tem muita experiência, o que é muito importante em uma competição tão disputada como a Série C. Estamos muito felizes por termos fechado esta negociação, agradecemos a confiança do Diego, do seu staff e esperamos que ele tenha muito sucesso aqui no Volta Redonda, ajudando a equipe a conquistar o acesso – afirmou.