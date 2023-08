Voltaço arranca empate no último minuto contra o Operário

Volta Redonda – O Voltaço empatou com o Operário-PR em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo aconteceu na noite deste sábado (12), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Voltaço perdia a partida por 1 a 0 e recebeu o apoio da torcida que, das arquibancadas, gritava “eu acredito”. E o time respondeu. Aos 51 minutos do segundo tempo, último lance da partida, Samuel Granada marcou após um rebote do goleiro do Operário.

Com o empate, o Volta Redonda chega aos 27 pontos ocupando a quinta colocação no campeonato. O próximo jogo é contra o Figueirense, no próximo domingo (20), às 19 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Operário-PR volta a campo contra o Altos no sábado (19), às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Volta Redonda pode terminar a rodada na sexta colocação caso o Náutico vença o Paysandu neste domingo.