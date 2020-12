Voltaço assina contrato profissional com prata da casa Valter

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 15:06 horas

Lateral-direito foi um dos destaques da equipe vice-campeã da Taça Rio sub-20 deste ano

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda FC assinou nesta quarta-feira (02), um contrato profissional de um ano com o lateral-direito Valter Cardoso, de 20 anos. O prata da casa já está integrado ao elenco profissional.

Natural de Volta Redonda, Valter está no clube desde 2009 e passou por todas as categorias de base. Além do vice-campeonato da Taça Rio deste ano, o lateral esteve presente em outras campanhas históricas com os Garotos de Aço, como a da Copinha de 2019, quando o Voltaço chegou até as quartas de final da competição.

– Assinar esse contrato profissional é um sonho para mim e minha família. Sou de Volta Redonda, cresci aqui e estou no clube há 11 anos. Não tenho palavras para expressar minha felicidade. A família Voltaço pode esperar muita dedicação, raça e o melhor de um atleta que conhece muito a nossa história – declarou o lateral-direito.

O presidente do Voltaço Flávio Horta falou sobre a assinatura de contrato com o Valter e destacou o grande número de pratas da casa no elenco profissional.

– Valter é um atleta que conhece o Volta Redonda, sempre se destacou em todas as categorias que passou e chega com muitos méritos no profissional. É um atleta forte fisicamente e que todos nós conhecemos por sua raça, técnica e dedicação. O nosso elenco profissional agora conta com 20 pratas de casa, sendo que, assim como o Valter, temos um grande número de atletas nascidos em 2000, uma geração do clube que foi treinada por anos pelo Neto e que conseguiu grandes resultados para o clube no âmbito nacional e estadual – detalhou Flávio Horta.