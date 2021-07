Voltaço assume vice-liderança do grupo A após vencer Floresta-CE

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 13:54 horas

Atacante Diego Cardoso marcou o gol da vitória tricolor

Volta Redonda- Com gol de Diego Cardoso, após grande jogada de Luciano Naninho, Volta Redonda vence o Floresta-CE e assume a vice-liderança do grupo A, com a mesma pontuação do Tombense-MG.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Tombense-MG, sábado, dia 24, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida.

O jogo

A bola rolou e o Voltaço começou pressionando, fazendo marcação alta e forçando o erro da equipe adversária. Com a bola no pé, o Volta Redonda optou por ter paciência, tocar a bola e trabalhar mais a jogada.

A primeira tentativa do Esquadrão de Aço veio dos pés de Luciano Naninho, que chutou de fora da área, passando com perigo no canto esquerdo. O Voltaço seguiu apostando nos chutes de fora e assustou mais uma vez com o Natan. Por sua vez, o Floresta respondeu com uma cabeçada perigosa na entrada da pequena área de Flávio Torres, mas a bola foi para fora do gol de Vinícius Dias.

Nos minutos finais da primeira, o Volta Redonda iniciou uma grande pressão em busca do gol. Aos 38 minutos, após boa triangulação no ataque, Diego Cardoso arriscou da entrada da área e obrigou Tony a fazer grande defesa. De tanto pressionar, o Esquadrão de Aço chegou ao gol aos 44 minutos. Luciano Naninho fez grande jogada pela ponta esquerda, driblou dois adversários e cruzou para Diego Cardoso estufar as redes adversárias, marcando o seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Na volta do intervalo, o Floresta iniciou uma pressão em busca do gol, mas parou em Vinícius Dias, que fez, pelo menos, três grandes defesas. Na mais difícil, o goleiro tricolor se esticou todo para defender uma cobrança de falta da entrada da área.

Já o Volta Redonda passou a ter os contra-ataques à disposição e teve duas chances de marcar o segundo. Na primeira, Caio Vitor driblou o marcador e bateu cruzado com muito perigo. Já a segunda, após boa triangulação, Hiroshi bateu no canto e Tony fez grande defesa. Final de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 1×0 Floresta-CE.

Campeonato Brasileiro Série C – 8° rodada

Volta Redonda 1×0 Floresta-CE

(18/07/21 – estádio Raulino de Oliveira – 11h)

Volta Redonda: Vinícius Dias, Júlio Amorim (Oliveira), Heitor, Grasson e Marcinho; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho (Hiroshi); Natan (Orlando Jr.), Michael Paulista (Caio Vitor) e Diego Cardoso (João Vitor). Técnico: Neto Colucci.

Gol: Diego Cardoso

Cartão amarelo: Hiroshi, Oliveira e Bruno Barra.