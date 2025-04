Voltaço: Atletas visitam a Apadem-VR

Volta Redonda – Os atletas do Voltaço Juninho Monteiro, Dener e Gustavo visitaram, nesta semana, a Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais de Volta Redonda (Apadem-VR). Eles tiveram a oportunidade de conhecer a entidade e também de trocar experiências com as crianças, os pais e a equipe da Associação.

Dessa forma, o clube busca estreitar os laços e estar cada vez mais próximo de projetos e instituições como a Apadem, reforçando o compromisso do Esquadrão de Aço com a responsabilidade social que norteia suas ações.

O Esquadrão de Aço agradeceu à Apadem por ter aberto suas portas para a visita.