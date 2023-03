Voltaço atropela Madureira com goleada de 6 a 0 - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 18:29 horas

Tricolor de Aço só depende de seu desempenho contra o Boavista para chegar às semifinais da Taça Guanabara

Volta Redonda – O Volta Redonda goleou o Madureira por 6 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, neste sábado (04), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Lelê, três vezes, Luciano Naninho e Bruno Barra marcaram os gols do Voltaço, que chegou a 19 pontos no estadual e ocupa a terceira colocação. A equipe depende apenas de si para chegar às semifinais da Taça Guanabara.

O jogo

A partida mal começou e o Volta Redonda balançou as redes. Luciano Naninho passou pela defesa do Madureira e tocou para Lelê abrir o placar, 1 a 0. Na sequência, o atacante Lelê foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Lelê cobrou e o goleiro Dida defendeu.

Minutos depois, Lelê recebeu a bola na área, dominou no peito e foi puxado. O árbitro marcou mais um pênalti. Desta vez, Luciano Naninho cobrou e converteu, 2 a 0. No final da primeira etapa, Pedrinho cobrou escanteio, Sandro Silva desviou de letra e Bruno Barra ampliou, 3 a 0.

No segundo tempo, o Voltaço continuou pressionando o Madureira. Aos 08 minutos, Luizinho avançou sozinho, tentou driblar o goleiro, foi desarmado, mas Lelê pegou a sobra e marcou mais um, 4 a 0.

Logo na sequência, Luciano Naninho recebeu a bola na esquerda, cruzou na medida para Lelê cabecear no ângulo e marcar seu terceiro gol no jogo, 5 a 0. No final da partida, Lelê recebeu na área e tocou para Júlio César chutar na canto esquerdo do Dida, 6 a 0.

Com o resultado, o Volta Redonda chegou aos 19 pontos, ocupando a terceira colocação do Campeonato Carioca. O próximo compromisso será contra o Boavista, em Bacaxá, pela última rodada da Taça Guanabara.