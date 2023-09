Voltaço bate o Botafogo-PB e assume liderança do grupo C

Volta Redonda – Uma vitória com V maiúsculo. Assim pode ser definido jogo da noite deste domingo (10), que marcou a vitória do Voltaço por 2 a 1 sobre o Botafogo-PB. Os gols foram marcados pelo atacante Ítalo, aos 22 minutos do segundo tempo e Marquinhos, aos 35. Aos 43 minutos,Luizinho descontou para o Botafogo- PB. Os mais de 3 mil torcedores, que lotaram as cadeiras e arquibancadas do Estádio Raulino de Oliveira, fizeram uma grande festa e foram o 12° jogador em campo.

Embalado pela torcida, o Voltaço teve, pelo menos, três boas chances de gol.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, disse que a chance do Voltaço subir para Série B é real, mas com humildade e respeito aos adversários.

Com a vitória, o Voltaço assumiu a liderança do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O time soma 4 pontos, o mesmo que o Paysandu. No entanto, o Voltaço tem o melhor ataque e defesa menos vazada.

O próximo desafio do Volta Redonda é contra o Amazonas, no próximo sábado ( 16), às 18 horas,na Arena da Amazônia. O Amazonas é o lanterninha do grupo.