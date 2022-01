Voltaço busca empate com o Mauá e segue vivo na Copa São Paulo

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 18:40 horas

Mauá- O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Mauá-SP na tarde de ontem (7) pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, os Garotos de Aço seguem vivos na briga por uma vaga na próxima fase da Copinha. Kauan Cristian marcou o gol tricolor. Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Mauense-SP, dia 10, às 13h, novamente no Estádio Pedro Benedetti.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado e de poucas chances de gol, as duas equipes apostaram nos chutes de fora da área. O Voltaço foi o primeiro a arriscar com Juan, que, da entrada da área, levou perigo ao gol adversário. Já os donos da casa tiveram uma sorte melhor e abriram o placar em um chute de Riquelme.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço retornou para o segundo tempo pressionando em busca do empate. O atacante João Paulo quase marcou logo no começo da segunda etapa, mas o zagueiro adversário tirou o gol em cima da linha.

Empate e sobrevida

De tanto insistir, o gol de empate saiu. O goleiro da equipe paulista soltou a bola no pé do João Paulo e, tentando se recuperar no lance, acabou derrubando o atacante tricolor. Pênalti que Kauan Cristian bateu com perfeição, empatando o jogo e garantindo um ponto que mantém os Garotos de Aço vivos na briga por uma vaga na próxima fase da Copinha.