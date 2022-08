Voltaço começa a montar time de influenciadores digitais para ajudar na divulgação de jogos

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 09:43 horas

Buscando aumentar ainda mais o público nos jogos do Raulino de Oliveira, o Volta Redonda iniciou uma ação de marketing junto a influenciadores digitais de Volta Redonda e da região Sul Fluminense. O pontapé da campanha foi na noite desta quinta-feira, dia 18, na Cervejaria Paranoide.

Os influenciadores receberam brindes da Taço Club e ajudarão a divulgar os jogos e, principalmente, o pacote promocional de ingresso. Além de também produzirem conteúdo para as redes sociais do clube.

Segundo o presidente do Voltaço Flávio Horta, a ideia é que, com esta parceria, os jogos do Esquadrão de Aço sejam divulgados para diversos públicos diferentes, alcançando mais pessoas.

– Nesta primeira reunião, temos, por exemplo, influenciadores da área fitness, blogueiras de moda, outra que é cantora, e temos também um que é de atlética da UFF. Vamos alcançar diversos públicos que, por muitas vezes, nem sabiam que o Volta Redonda estava jogando. Com isso, esperamos que mais pessoas possam ir ao Raulino e nos ajudando nestes jogos decisivos pelo acesso – explicou.

Participaram desta primeira reunião os influenciadores Kauã Alves, Murilo Valle, Wendy Ferreira, Jaque Pereira, Mateus Soares, Hugo Aguiar Peres, Yasmin Silveira e Jhon. Não puderam participar da reunião, mas irão integrar o time a Stela Ronfini, Rayla Zambroni e Antônio Pedroca, além do diretor social do Volta Redonda, Ton Teixeira.

Caso algum outro influencer tenha interesse em integrar o time, pode entrar em contato pelas redes sociais do Esquadrão de Aço ou através do e-mail: [email protected]