Voltaço comemora um mês da conquista da Série C

Volta Redonda – Na noite de terça-feira (19), o Voltaço fez uma postagem nas redes sociais celebrando um mês da inédita conquista da Série C do Campeonato Brasileiro.

O clube derrotou o Athletic, por 2 a 0, com gols do meia PK e do atacante Bruno Santos, na Arena Sicredi, em São João Del Rei. O DIÁRIO DO VALE esteve presente na decisão realizando a cobertura da final.

O título consagrou a boa temporada realizada pelo elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa, que semanas antes havia conquistado o acesso para Série B, após 26 anos.

O grupo e a comissão técnica seguem de férias e devem retomar em dezembro, os treinamentos preparatórios para a disputa do Campeonato Carioca e as demais competições da temporada 2025.