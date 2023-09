Belém – O Voltaço retorna de Belém com um ponto na bagagem. O empate fora de casa, por 1 a 1, contra o Paysandu, pode ser importante para as pretensões do Tricolor de Aço, que busca o retorno à Série B do Brasileirão.

A partida foi bastante movimentada e o técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, foi expulso nos minutos finais do jogo e está fora do jogo contra o Amazonas, no próximo sábado.