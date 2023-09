Voltaço conta com torcida para vencer Amazonas hoje

Volta Redonda – O Esquadrão de Aço, sob o comando do técnico Rogério Corrêa, realizou na manhã desta sexta-feira (22) o último treino antes da partida contra o Amazonas pela 4ª rodada do grupo B, do quadrangular final da série C, do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste sábado (23), às 19 horas no Estádio Raulino de Oliveira. Jogando em casa, o time está focado e promete ir, contudo, pra cima do adversário, para descontar a derrota por dois a zero no jogo do último sábado (16), na Arena Amazônia. O apoio da torcida é essencial.

O Volta Redonda é o segundo do grupo B, com 4 pontos atrás somente do Paysandu com 7 pontos. O Amazonas soma três pontos, empatado com o Botafogo-PB. Na fase que se inicia neste sábado, se o Volta Redonda vencer seus dois jogos em casa, contra Amazonas e Botafogo da Paraíba, terá dado um passo gigantesco em direção à Série B.

Uma vitória por um placar elástico sobre o Amazonas, combinada com uma vitória do Paysandu sobre o Botafogo-PB, seria o melhor resultado para o Voltaço, que permaneceria na segunda posição, com sete pontos. O Paysandu iria para 10 e manteria a liderança.

A vantagem nessa combinação de resultados é que o Botafogo-PB e o próprio Amazonas, com três pontos, estariam impossibilitados de alcançarem o Voltaço na quinta rodada, quando Tricolor de Aço fará seu único jogo fora nesta fase, justamente contra o Botafogo-PB.

Já uma vitória do Voltaço sobre o Amazonas e uma vitória do Botafogo-PB sobre o Paysandu iriam “embolar” o quadrangular. Isso porque o Botafogo-PB iria a seis pontos, “mordendo os calcanhares” do Voltaço e do Paysandu, que dividiriam a liderança com sete. A quinta rodada seria um teste para o coração da torcida volta-redondense.

Uma vitória do Voltaço sobre o Amazonas e um empate entre Botafogo-PB e Paysandu deixaria o “Papão” na liderança, com oito pontos, o Voltaço em segundo, com sete, O Botafogo-PB em terceiro, com quatro, e o Amazonas em quarto, com três.

Se não vencer a partida de sábado, o Voltaço pode tirar a calculadora do bolso. Um empate já cria condições para a concorrência superá-lo, e uma derrota o faria depender de resultados de outros times para conseguir o acesso.

Torcida do Esquadrão de Aço promete lotar o Raulino

O Voltaço mais uma vez convoca a torcida para lotar as arquibancadas do Raulino de Oliveira e ‘entrar em campo’ junto com o time, nas próximas partidas em casa.

A torcida do Esquadrão de Aço promete comparecer em peso no Raulino de Oliveira. “As organizadas como Tovol, Retiraço, Banda 76, Boscotaço, Vilaricaço, Febre Amarela, Força Jovem do Voltaço, Torcida Jovem do Voltaço, entre outras prometem um show nas arquibancadas e impulsionar o time para a vitória e ficar mais perto da tão sonhada série B. “Vamos Subir Taço” será o grito de guerra entoado pela galera”, diz Rui, da Tovol.

Rui acompanhou o treino do Tricolor de Aço no CT do Aero na manhã desta sexta-feira (22) e arriscou palpite sobre a provável escalação do técnico Rogério Correa para a partida contra o Amazonas. Ele cita: Gian, Elton Silva, Marçal, Mateus, Sancho, Bruno Barra, Robinho, Júlio César, Esquilo, Ítalo e Marquinho.

A partir das 15 horas, nos arredores do estádio Raulino de Oliveira, está programada a Fanfestaço. O evento antecede ao jogo e, segundo os organizadores, será uma festa para a diversão da família Tricolor de Aço comemorar a boa fase do time, com música, brinquedos para crianças entre outras atrações.

Ingressos

O combo promocional (dois jogos) para os dois jogos do Voltaço no Raulino de Oliveira, está sendo vendido por R$30,00 ou o torcedor pode optar pelo ingresso avulso pelo valor de R$20,00. Os pontos oficiais para a compra antecipada dos bilhetes são: Loterias do Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila) e Empório Brasil (Retiro).

As bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira abrirão às 15 horas de sábado para a retirada das gratuidades para pessoas acima de 60 anos e para a venda dos últimos lotes de ingressos.

A diretoria do Clube alerta aos torcedores que comprem os convites nos locais oficiais de venda para se protegerem de possíveis falsificações. Medidas para coibir a ação de cambistas serão reforçadas, nas horas antecedentes da partida, no entorno do estádio.