Voltaço contrata Raphinha, eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano

Volta Redonda – O Volta Redonda contratou o lateral-direito Raphinha para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato é válido até o final da competição nacional.

Raphinha, de 29 anos, estava na Jacuipense, da Bahia, onde foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano. Ele ainda disputou a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro, realizando 30 jogos.

O lateral ainda possui passagens por Farroupilha, Cruzeiro-RS, Guarany Bagé, Jataiense, Grêmio Sorriso, Nova Mutum, Pelotas e Porto Velho.

O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo (20), contra o Figueirense, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 18ª rodada da Série C.