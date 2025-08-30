sábado, 30 agosto 2025
Voltaço cria acessos exclusivos para sócios-torcedores no Raulino

Medida busca dar mais praticidade e reconhecimento a quem participa do programa “Eu Sou Voltaço”

by alice couto

Foto: Anderson Mendes

Volta Redonda – Os sócios-torcedores do Voltaço terão acesso exclusivo ao Estádio Raulino de Oliveira a partir deste domingo (31), quando o clube enfrenta o Athletic pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade busca facilitar a entrada dos torcedores que aderiram ao programa “Eu Sou Voltaço” e valorizar o apoio deles ao time.

Segundo o clube, os sócios poderão utilizar roletas exclusivas instaladas em dois pontos de acesso, Branco (plano Aço) e Azul (plano Ouro). Para entrar, o torcedor deverá acessar o aplicativo oficial, abrir sua carteirinha digital e apresentá-la na catraca.

O gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, Mateus Soares, afirmou que a medida foi pensada para agilizar o processo de entrada e reforçar a importância do sócio-torcedor.

“Idealizamos esta roleta exclusiva para os sócios-torcedores para tornar mais rápido o acesso deles ao estádio nos nossos jogos em casa. Também é uma forma de retribuir a eles, que tanto nos ajudam a tornar o nosso clube cada vez mais forte”, disse.

Como aderir ao programa

Quem não faz parte do programa pode se cadastrar pelo site www.eusouvoltaco.com.br. Os planos contam com preços acessíveis e oferecem benefícios como descontos em produtos oficiais, vantagens em rede de parceiros, descontos em ingressos, além de participação em sorteios e ações especiais.

