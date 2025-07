Voltaço critica arbitragem da Série B após vitória sobre o Athletico-PR

Volta Redonda – O Voltaço publicou, neste domingo (20), uma nota com críticas à arbitragem do Campeonato Brasileiro Série B. A declaração veio após a vitória do clube sobre o Athletico Paranaense no sábado (19), no Raulino de Oliveira. Na nota, o Esquadrão de Aço afirma que o clube alega desvantagens obtidas durante as últimas partidas e cobra um posicionamento da CBF.

Confira a publicação na íntegra.

“O Volta Redonda Futebol Clube vem a público manifestar sua indignação, insatisfação e preocupação com os rumos da arbitragem nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente em lances subjetivos que exigem interpretação dos árbitros.

É com muito trabalho e sacrifício que o Volta Redonda, que possui a menor folha salarial da competição, está lutando para realizar um campeonato digno, honrando sua história.

Não nos calaremos diante das repetidas interpretações duvidosas contra o clube.

Na partida contra o Athletico Paranaense, no sábado (19), pela 17ª rodada, no estádio Raulino de Oliveira, na qual saímos vitoriosos, o primeiro gol da equipe da região Sul, teve um toque claro de mão do jogador adversário.

Com isso, ele obteve nítida vantagem na sequência da jogada, conduzindo a bola e deixando seu companheiro livre para finalizar.

Mesmo com a intervenção do VAR, que solicitou ao árbitro a análise do lance por vídeo na cabine, o árbitro contrariou todas as normas desportivas e o bom senso, insistindo no erro e validando o gol irregular.

Em um lance semelhante, na partida contra o América-MG, no dia 1º de junho, pela 10ª rodada da competição, o Volta Redonda teve um gol anulado devido a um toque no braço do lateral Sanchez, não identificado pelo árbitro de campo, mas corrigido pelo VAR.

Essas distorções e a falta de critérios não podem continuar.

O clube informa que já enviou seu protesto à Comissão de Arbitragem e solicitou uma reunião para tratar do assunto.

Por fim, informamos que confiamos na gestão da CBF e temos a convicção de que providências serão tomadas para que não haja favorecimento a clubes com maior número de torcedores ou consumidores do produto, mas, sim, para que o que realmente aconteça dentro de campo seja levado em consideração.”