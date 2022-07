Voltaço derrota Mirassol no Raulino e assuma sétima posição na Série C

Matéria publicada em 10 de julho de 2022, 20:31 horas

Vitória sobre o líder da competição mantém acesas as esperanças de acesso em 2022; Caio Vitor e Wellington Silva marcaram para o tricolor

Volta Redonda – Na raça, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo e com dez homens em campo, o Volta Redonda venceu o Mirassol-SP por 2 a 1 no Raulino de Oliveira. Caio Vitor, na primeira etapa, e Wellington Silva, nos acréscimos da etapa complementar, marcaram os gols da vitória tricolor.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço pula para a sétima colocação da Série C, entrando na zona de classificação para a próxima fase.

A próxima partida do Voltaço será diante do Manaus, segunda-feira, dia 18, às 20h, na Arena Amazônia.

Já pela A2, será contra o Angra dos Reis, quarta-feira, dia 13, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O Volta Redonda iniciou pressionando e já foi logo abrindo o placar aos 12 minutos. Lelê recebeu de Ailton, driblou dois marcadores e cruzou para Caio Vitor. O prata da casa ajeitou a bola e bateu no cantinho direito para marcar o primeiro gol do jogo.

O segundo do Voltaço quase veio na sequência. Após saída de bola errada do adversário. Pedrinho roubou a bola, tocou para Lelê bater na saída de Danrley, que, com os pés, evitou o gol tricolor.

Já o Mirassol apostava nas bolas paradas para chegar ao empate. Na mais perigosa, aos 27 minutos, Camilo cobrou falta da intermediária, Dida se esticou todo para desviar a bola, que ainda explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, o Mirassol chegou ao empate aos quatro minutos, com Camilo, de pênalti.

Os dois times ficaram com dez homens em campo aos 34 minutos da segunda etapa. Depois de dois minutos com o jogo parado, o árbitro retirou o cartão amarelo que tinha dado para o Pedrinho, após falta em Luiz Gustavo, e expulsou o atacante tricolor. O zagueiro da equipe paulista também saiu de campo lesionado, deixando o Mirassol com um jogador a menos, uma vez que já tinha feito as cinco substituições.

Os minutos finais foram de pressão do Voltaço. Wellington Silva levantou na área e Rafhael Lucas cabeceou para o gol, mas a bola bateu no braço do defensor adversário, pênalti que o árbitro do jogo não marcou.

De tanto insistir, o gol da vitória saiu aos 52 minutos. Rafhael Lucas finalizou, Danrley defendeu e, no rebote, Wellington Silva mandou para o fundo das redes, marcando o gol da vitória do Voltaço.

Campeonato Brasileiro Série C – 14° rodada

Volta Redonda 2×1 Mirassol-SP

(10/07/22 – estádio Raulino de Oliveira – 18h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Ailton; Bruno Barra, Marcos Júnior (Mauro Gabriel) e Caio Vitor; Igor Bolt (Matheus Alessandro), Pedrinho e Lelê (Rafhael Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Caio Vitor e Wellington Silva (VRE); Camilo (MIR)

Cartão amarelo: Lelê, Ailton

Cartão vermelho: Pedrinho

Público presente: 520 (131 pagantes)

Renda: R$ 1.380,00