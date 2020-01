Voltaço domina e vence o Botafogo no Raulino

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 20:04 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda teve uma estreia de gala no Campeonato Estadual de 2020. Jogando no Raulino de Oliveira, na noite deste sábado, o Tricolor de Aço não só venceu, mas dominou o Botafogo. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Saulo Mineiro, após jogada iniciada pelo meia Marcelo, que achou Pedrinho bem colocado na área alvinegra. Na saída de Dirgo Cavalieri, ele rolou para Saulo empurrar com categoria para o fundo da rede, aos 24 minutos do segundo tempo.

Outro time da região Sul Fluminense a entrar em campo na rodada, o Resende empatou em 0 a 0 com o Boavista, no Estádio do Trabalhador.