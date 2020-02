Voltaço e Boavista fazem jogo com cara de final na última rodada

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 11:14 horas



Bruno Barra garante foco total no jogo com o Boavista



Volta Redonda – Boavista e Volta Redonda fazem neste sábado um dos jogos mais interessantes da fase de classificação da Taça Guanabara. Com os times grandes patinando ou “se poupando”, o time de Bacaxá é líder do Grupo A com 10 pontos enquanto o Voltaço lidera o Grupo B com 12 pontos. As duas gratas surpresas têm tudo para garantir uma das vagas na semifinal do primeiro turno. Podem até passar os dois, o que seria uma justiça. Mas como Justiça e Futebol nem sempre andam juntos, o confronto no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, às 18 horas, vai ser uma verdadeira final para garantir que as melhores campanhas não “morram na praia”.

A partida é válida pela sexta e última rodada da fase classificatória. De cada grupo saem dois times que vão compor a tabela da fase semifinal. O primeiro lugar do Grupo A vai encarar o segundo lugar do Grupo B e vice-versa. As duas equipes podem se classificar até em caso de derrota, mas a vitória vale a vaga sem sofrimento e coroa uma Taça Guanabara que tem tudo para se tornar mais uma boa lembrança para seus torcedores.

Com 12 pontos, o Volta Redonda praticamente se garante na próxima fase com um empate. O Tricolor de Aço chegaria a 13 pontos e poderia ser ultrapassado pelo Fluminense, que também tem 12 pontos, mas encara o Botafogo na última rodada. O terceiro colocado no Grupo B é o Madureira, que tem 10 pontos e tem pela frente o Flamengo no Maracanã. Se vencer o rubro-negro já é uma missão difícil, o tricolor Suburbano ainda precisaria tirar uma diferença de cinco gols para o Voltaço. lembrando: isso tudo vale se o Voltaço empatar, pois se perder teria de torcer contra o Madureira para passar de fase. Se ganhar em Bacaxá, está classificado e fim de papo.

O problema é que o Boavista tem obrigação ainda maior de vencer que o Voltaço. Assim como Flamengo, a equipe tem 10 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (5 a 3). Se vencer o Volta Redonda, o Boavista está dentro. O empate não garante a vaga, pois neste caso iria a 11 pontos e poderia ser ultrapassado pelo Flamengo (que pega o Madureira) e pelo Botafogo, que tem nove pontos e encara o Fluminense na rodada derradeira. Para o Boavista, o lema “vencer ou vencer” é uma realidade mais próxima. Mesmo assim, até em caso de derrota a vaga pode chegar, dependendo aí de o Glorioso perder o clássico.

Com esses cenários pela frente, o Volta Redonda nem teve muito tempo para celebrar a boa vitória diante da Portuguesa, conquistada na segunda-feira, e que valeu a liderança do grupo. Pensando na frente, a equipe vai se preparar para o jogo de sábado como se fosse uma final. Jogar pelo empate, ao que se vê, não está no horizonte. Até pelo fato do Volta Redonda não tem empatado até agora na competição. A campanha tem quatro vitórias e uma derrota.

– É um jogo decisivo, muito importante para garantirmos a classificação para a semifinal da competição. Vamos enfrentar o Boavista que também vem fazendo uma grande campanha, está vindo de um resultado expressivo na última rodada e estará brigando pela classificação. Então é basicamente fazer a manutenção de todos os itens que estamos trabalhando e procurar repetir o nosso estilo de jogo. Não importa se vamos jogar em casa ou fora, precisamos ter um padrão e colocar ele em prática. Este é o nosso pensamento para o confronto de sábado disse Luizinho Vieira.

Autor de um belo gol na segunda-feira, o volante Bruno Barra também garante foco total no Boavista. “Fizemos uma pré-temporada muito forte e isso está se refletindo nos jogos. Estamos jogando com uma intensidade muito grande e conseguindo envolver os adversários. Sabemos que ainda não conquistamos nada e, por isso, precisamos entrar com foco total diante do Boavista, para fazermos mais uma grande partida e assegurar a nossa classificação para a semifinal da Taça Guanabara”.

O melhor dos mundos

Na arquibancada, cada torcedor tem seu palpite, mas boa parte sonha com uma combinação mágica de resultados. Nesta, o Volta Redonda empata com o Boavista e o Fluminense no máximo empata com o Botafogo sem marcar mais gols que o Voltaço (as duas equipes estão empatadas em pontos e no saldo de golos, com diferença nos gols pró a favor do Voltaço).

Com isso, o Voltaço fica em primeiro no grupo B. A combinação também tem reflexos no Grupo A, onde o Flamengo bate o Madureira e fica em primeiro no grupo, com o Boavista permanecendo em segundo. Neste caso, a semifinal da taça Guanabara teria o clássico entre Flamengo e Fluminense e o repeteco de Volta Redonda e Boavista. Futebol, como se diz, é uma “caixinha de surpresas”.