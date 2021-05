Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 19:47 horas

Esquadrão de Aço foi comunicado que Vasco irá exercer direito de compra do atleta

Volta Redonda/Rio de Janeiro – A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta terça-feira, dia 18, que o Vasco da Gama confirmou que irá exercer o direito de compra, previsto em contrato, do prata da casa Matheus Nunes, o MT, que estava emprestado a equipe carioca desde 2019.

Na negociação, que já tinha os valores da opção de compra previamente estipulados no contrato de empréstimo, o Esquadrão de Aço receberá R$ 600 mil por 70% dos direitos econômicos, seguindo, ainda, com 30% dos direitos em uma possível futura venda.

MT chegou ao Voltaço em 2018, para o sub-17, quando conquistou a Taça Rio da categoria naquele ano. No ano seguinte, já no sub-20, o meia participou da histórica campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Volta Redonda chegou às quartas de final da competição.

Vasco anuncia novo vínculo com MT até dezembro de 2024

No início da noite de ontem, dia 19, o Vasco da Gama anunciou a opção de compra de um talento oriundo de suas categorias de base. Trata-se do meio-campo Matheus Nunes, o MT, que pertencia ao Volta Redonda e estava emprestado ao Clube até o final da temporada. O novo vínculo de MT com o Vasco irá até 31 de dezembro de 2024.

Promovido aos profissionais em 2021, MT chegou ao Vasco da Gama em 2019, após brilhar com a camisa do Volta Redonda na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em São Januário, o atleta conquistou cinco títulos pelo sub-20, sendo quatro deles na temporada passada.

Matheus Nunes Fagundes de Araújo, de 20 anos, é natural de Cabo Frio e se destaca pela versatilidade, já que consegue atuar em diversas posições. O talentoso jogador começou a carreira como volante e atuou como lateral-esquerdo e meio-campo antes de também ser utilizado no comando do ataque.