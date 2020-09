Voltaço e Criciúma empatam em 1 a 1

Matéria publicada em 6 de setembro de 2020, 18:19 horas

Crisciúma, Santa Catarina – O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Criciúma-SC no estádio Heriberto Hülse e se mantém invicto na Série C. Saulo Mineiro, em um golaço após chute da intermediária, marcou o gol do Voltaço.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço termina a rodada na vice-liderança do grupo B, com 11 pontos, um a menos que o líder Brusque-SC.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Ypiranga-RS, quinta-feira, dia 10, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Em uma primeira etapa equilibrada, as duas equipes apostaram nos chutes de fora da área para surpreendeu. E deu certo! Aos 22 minutos, Jean Dias arriscou da intermediária e abriu o placar para o Criciúma. A resposta do Voltaço veio na mesma moeda. Aos 26 minutos, Saulo Mineiro recebeu na intermediária e, de esquerda, acertou um chute no ângulo, marcando um golaço e deixando tudo igual no Heriberto Hülse.

Com o 1 a 1 no placar, o Esquadrão de Aço passou a controlar a partida e quase chegou à virada aos 35 minutos. Saulo Mineiro ganhou do defensor na velocidade e cruzou para Pedrinho que, de primeira, bateu para o gol e a bola saiu rente a trave.

A volta do intervalo foi movimentada e as duas equipes tiveram chance de marcar logo nos primeiros minutos. Os donos da casa assustaram primeiro com Michel, que recebeu na área, finalizou e a bola passou à direita do gol. O Voltaço deu a resposta com Pedrinho, que arriscou da entrada da área e a passou muito perto da trave direita de Agenor.

Nos minutos finais da partida, o Criciúma tentou uma pressão em busca do segundo gol, mas não conseguiu vencer o sistema defensivo tricolor. Fim de jogo no Heriberto Hülse: Criciúma 1×1 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro Série C – 5ª rodada

Criciúma-SC 1×1 Volta Redonda

(06/09/2020 – estádio Heriberto Hülse – 16h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Luan e Luiz Paulo; Bruno Barra, William Mineiro e Luciano Naninho (Robertinho); Saulo Mineiro (Bernardo), Pedrinho (Emerson Carioca) e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: Saulo Mineiro

Cartão amarelo: Oliveira, Pedrinho e Bruno Barra