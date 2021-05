Voltaço é derrotado pelo Altos-PI na estreia da Série C

Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 18:14 horas

Teresina, PI – O Voltaço foi derrotado por 3 a 0 pelo Altos-PI na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Manoel, duas vezes, e Betinho marcaram os gols da partida disputada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Manaus, domingo, dia 6, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O Volta Redonda iniciou pressionando em busca do gol e assustou com MV e Michael Paulista, que bateu cruzado e pararam no goleiro Mondragon.

Porém, foi o Altos que abriu o placar com Manoel, em cobrança de pênalti, aos 30 minutos. Na sequência, os donos da casa tiveram chance de marcar o segundo, mas Vinícius Dias fez grande defesa em chute à queima roupa, evitando o segundo gol adversário.

Aos 41 minutos, o Voltaço quase chegou ao empate, mas o chute de MV saiu tirando tinta da trave de Mondragon.

Na volta do intervalo, o Altos chegou ao segundo gol novamente com Manoel, aos três minutos. Por sua vez, o Volta Redonda tentava diminuir a vantagem dos donos da casa, mas não tinha sucesso. Aos 17 minutos, Natan bateu cruzado, MV chegou finalizando na segunda trave e a bola bateu na trave.

Aos 20 minutos, o Esquadrão de Aço ficou com um jogador a menos após Oliveira receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Mesmo com a desvantagem, o Voltaço seguiu pressionando em busca do primeiro gol e quase marcou com Emerson Jr, mas o camisa 27 parou em grande defesa de Mondragon.

Entretanto, em um contra-ataque do Altos, o árbitro do jogo marcou outro pênalti para os donos da casa. No lance, Gabriel Pereira recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. Desta vez, Betinho foi para a cobrança e deu números finais ao confronto: Altos-PI 3×0 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro Série C – 1° rodada

Altos-PI 3×0 Volta Redonda

Volta Redonda: Vinícius Dias; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Hiroshi (Emerson Jr.) e Luciano Naninho (Wallisson); MV (Marcinho), Michael Paulista (Natan) e Joarley (Marcos Vinícius). Técnico: Neto Colucci.

Gol: Manoel (2) e Betinho (ALT)

Cartão amarelo: Luciano Naninho

Cartão Vermelho: Gabriel Pereira e Oliveira