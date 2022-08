Voltaço é derrotado pelo Botafogo-SP na estreia da segunda fase da Série C

Matéria publicada em 21 de agosto de 2022, 14:13 horas

Na estreia da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo-SP, em partida disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na manhã deste domingo, dia 21. O gol tricolor foi marcado por Diego Guerra, contra, e Gustavo Xuxa, Bruno Michael e Ericson anotaram para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe a Aparecidense-GO, segunda-feira, dia 29, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes, o Esquadrão de Aço terá pela frente o segundo jogo da final do Campeonato Carioca A2 diante do Olaria, na quinta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O primeiro tempo foi melhor para o Botafogo, que terminou a primeira etapa vencendo por 3 a 0. Gustavo Xuxa abriu o placar aos sete minutos, após chute da entrada da área. Bruno Michael, aos 40 minutos, e Ericson, aos 45 minutos, marcaram os outros dois gols para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o técnico Rogério Corrêa retornou com Matheus Alessandro e Lelê, nos lugares de Marcelo Gama e Rafhael Lucas. O Voltaço passou a ser mais ofensivo e assustou nos primeiros minutos com Pedrinho, que bateu da entrada da área para grande defesa de Deivity.

Nos acréscimos, o Esquadrão de Aço conseguiu diminuir com um gol contra do zagueiro Diego Guerra, aos 46 minutos. Aos 48, quase o Volta Redonda anotou o segundo, mas a cabeçada de Thomas Kayck parou na trave. Fim de jogo no estádio Santa Cruz: Botafogo-SP 3×1 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro Série C – 1ª rodada da segunda fase

Botafogo-SP 3×1 Volta Redonda

(21/08/22 – estádio Raulino de Oliveira – 11h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva (Iury), Davison, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Danrley, Marcelo Gama (Matheus Alessandro) e Mauro Gabriel (Henrique); Pedrinho (Luciano Naninho), Igor Bolt e Rafhael Lucas (Lelê). Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Gustavo Xuxa, Bruno Michael e Ericson (BOT); Diego Guerra(contra) (VRE).

Cartão amarelo: Rafhael Lucas, Igor Bolt, Thomas Kayck