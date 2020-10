Voltaço é derrotado pelo Londrina-PR, mas segue no G4 do grupo B

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 18:28 horas

Londrina, PR – O Volta Redonda pressionou até o último minuto, buscou o gol, mas acabou derrotado pelo Londrina-PR por 1 a 0 no estádio do Café. Adenílson, de falta, marcou o gol do jogo.

Apesar da derrota, o Esquadrão de Aço segue no G4 do grupo B. Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Boa Esporte pela primeira rodada do returno. A partida será no sábado, dia 10, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, os donos da casa tiveram a primeira grande chance para abrir o placar. Igor Paixão foi derrubado na área e o árbitro da partida marcou pênalti para o Londrina. Carlos Henrique foi para a cobrança e jogou para fora.

Após o susto no início do jogo, o Esquadrão de Aço passou a controlar a posse de bola da partida e começou a assustar o adversário. Primeiro com Luciano Naninho, que arriscou da entrada da área e a bola saiu muito perto da trave. A pressão tricolor seguiu e a melhor chance veio na bola parada. Pedrinho bateu falta da entrada da área e assustou o goleiro adversário.

Porém, quando a primeira etapa parecia que ficaria sem gols, Adenílson cobrou falta da entrada da área e abriu o placar aos 45 minutos.

O Esquadrão de Aço voltou para a segunda etapa pressionando os donos da casa em busca do empate e criou duas boas chances para igualar o marcador. Primeiro com William Mineiro, após cruzamento de Luciano Naninho. A segundo foi com Pedrinho, que roubou a bola do adversário, tabelou com João Carlos, mas na hora de finalizar, mandou a bola por cima do gol.

O Voltaço seguiu pressionando e teve a grande chance de empatar aos 28 minutos, com Robertinho. O atacante recebeu lançamento de Luciano Naninho e bateu de primeira, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 34 minutos, o zagueiro Matheus Bianqui recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando os donos da casa com menos um em campo. Com a vantagem numérica, a partida passou a ser um ataque contra a defesa, com o Voltaço pressionando em busca do empate. Aos 49 minutos, Pedrinho bateu de fora da área e obrigou Dalton a fazer grande defesa, assegurando a vitória do Londrina.

Campeonato Brasileiro Série C – 9ª rodada

Londrina-PR 1×0 Volta Redonda

(04/10/2020 – estádio do Café – 16h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Oliveira, Gabriel Pereira, William Mineiro e Luiz Paulo (Lucas Hipólito); Gabriel Correia (Pedro Alves), Wallisson (Luan Martins) e Luciano Naninho; Robertinho, Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.