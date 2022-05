Voltaço é derrotado pelo Paysandu-PA por 2 a 1

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 07:27 horas

Jogando na Curuzu, o Volta Redonda acabou derrotado pelo Paysandu-PA por 2 a 1, em uma partida que teve um pênalti muito polêmico marcado pelo árbitro do jogo a favor dos donos da casa.

Igor Bolt fez o gol do Voltaço. Marlon e Danrlei anotaram para os donos da casa.

Apesar da derrota, o Esquadrão de Aço segue no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso tricolor será pela A2 diante do Gonçalense-RJ, quarta-feira, dia 25, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

Já pela Série C, o Esquadrão de Aço recebe o Botafogo-PB no próximo domingo, dia 29.

O jogo

O Volta Redonda iniciou melhor a partida e foi logo assustando com Pedrinho, aos oito minutos. O camisa 10 bateu cruzado, a bola desviou na defesa e Thiago Coelho mostrou muito reflexo para fazer a defesa e evitar o gol.

O Esquadrão de Aço seguiu melhor na partida, mas foi o Paysandu que chegou ao gol e foi em um lance bem polêmico. Iury desarmou Leandro Silva somente bola, mas o árbitro da partida marcou pênalti para os donos da casa. Marlon cobrou e abriu o placar aos 14 minutos.

Apesar do gol, o Voltaço seguiu mais perigoso e quase chegou ao empate em chutes de Luiz Paulo e Pedrinho, que pararam em Thiago Coelho. Já o Paysandu assustou mais uma vez com Pipico, que cabeceou com perigo após cruzamento pela direita.

De tanto insistir, o Volta Redonda chegou ao empate aos 41 minutos com Igor Bolt, que aproveitou erro da defesa adversária e bateu na saída de Thiago Coelho deixando tudo igual na Curuzu.

Na volta do intervalo, a partida ficou muito equilibrada e as duas equipes assustaram nos primeiros minutos. Os donos da casa chegaram com Pipico, já o Voltaço quase marcou com Rafhael Lucas.

Até que os donos da casa conseguiram marcar o segundo com Danrlei, aos 33 minutos.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço pressionou em busca do empate, assustou com Caio Vitor, mas não conseguiu igualar o placar. Fim de jogo na Curuzu: Paysandu-PA 2×1 Volta Redonda.

Campeonato Brasileiro da Série C – 7° rodada

Paysandu-PA 2 x 1 Volta Redonda

(22/05/22 – Curuzu – 19h)

Volta Redonda: Dida; Yuri (Lelê), Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Júnior e Matheus Alessandro; Igor Bolt, Pedrinho e Rafhael Lucas. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Marlon e Danrlei (PAY); Igor Bolt (VRE)

Cartão amarelo: Rafhael Lucas, Marcos Júnior, Pedrinho, Matheus Alessandro (VRE)

Cartão vermelho: Rogério Corrêa