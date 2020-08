Voltaço é derrotado pelo Vasco em jogo-treino

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 13:35 horas

Rio –

No seu terceiro jogo-treino preparatório para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1 neste sábado, dia 1. Bernardo, no primeiro tempo, abriu o placar para o Esquadrão de Aço. Felipe Bastos, no começo da segunda etapa, e Bruno César, nos acréscimos, já com as duas equipes jogando com os reservas, marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Douglas Borges ainda defendeu um pênalti de Cano, no começo do segundo tempo.

Sem o volante Wallisson e o atacante João Carlos, poupados da partida, o comandante Luizinho Vieira começou a partida com Douglas Borges; Oliveira, Heitor, William Mineiro e Luiz Paulo; Bruno Barra, Erick Flores, Luciano Naninho e Bernardo; Saulo Mineiro e Pedrinho.

Com as substituições, o Voltaço terminou o jogo com Vinícius; Julinho, Gabriel Pereira, Luan e Marcinho; Pedro Thomaz, Bodão e Pedro Arantes; Bebê, Daniel e Pedrinho. “A equipe foi muito bem durante toda a partida, mas, infelizmente, tomamos um gol da virada no final, já quando estávamos com toda a equipe modificada. No geral, conseguimos avaliar muitos pontos positivos durante a partida e, claro, observamos algumas questões que precisaremos ajustar durante esta semana que antecede a estreia na Série C. O time respondeu bem ao nosso planejamento para a partida, nos mantivermos competitivo durante todo o jogo, o Erick entrou e encaixou muito bem na equipe, assim como todos os pratas da casa que, mais uma vez, corresponderam muito bem. Tenho certeza que chegaremos fortes para buscar um resultado positivo diante do Boa Esporte-MG – destacou Luizinho Vieira.

A estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Boa Esporte-MG, no dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão, em Varginha.