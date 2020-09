Voltaço é derrotado pelo Ypiranga-RS, mas se mantém na vice-liderança da Série C

Volta Redonda – O Voltaço sofreu a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço foi derrotado por 2 a 1 pelo Ypiranga-RS na tarde desta quinta-feira, dia 10, no estádio Luso Brasileiro. Saulo Mineiro marcou o gol tricolor.

Com o resultado, a equipe se mantém na vice-liderança do grupo B, com 11 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Voltaço visita o São Bento-SP, domingo, dia 20, às 16h, no estádio Walter Ribeiro.

O jogo

O Ypiranga-RS saiu na frente logo aos seis minutos de partida, com Fernandinho. Atrás no placar, o Voltaço passou a pressionar o adversário em busca do empate.

Aos sete minutos, Luciano Naninho bateu da entrada da área e Deivity se esticou todo para fazer a defesa e evitar o empate.

A pressão tricolor seguiu e o Esquadrão de Aço assustou mais duas vezes com João Carlos e Saulo Mineiro, que aproveitaram cruzamento de Oliveira e cabecearam com perigo.

Por sua vez, os visitantes só voltaram a assustar aos 42 minutos, mas pararam em Douglas Borges que fez grande defesa em chute Leílson.

Na volta do intervalo, o gol de empate do Volta Redonda saiu aos sete minutos. Luiz Paulo cruzou na área, Wallisson cabeceou a bola na trave e, no rebote, Saulo Mineiro mandou para o fundo das redes.

Com o gol, o Esquadrão de Aço passou a pressionar em busca da virada, porém, foram os visitantes que marcaram novamente aos 32 minutos, com Reinaldo Dutra, batendo pênalti.

Nos minutos finais, o Volta Redonda saiu em busca do empate, mas não conseguiu evitar a sua primeira derrota na competição. Final de jogo no Luso Brasileiro: Volta Redonda 1×2 Ypiranga-RS.

Campeonato Brasileiro Série C – 6° rodada

Volta Redonda 1×2 Ypiranga-RS

(10/09/2020 – estádio Luso Brasileiro – 15h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Luan e Luiz Paulo; Bruno Barra, William Mineiro (Wallisson/Bodão) e Luciano Naninho (Emerson Carioca); Saulo Mineiro (Luan Martins), João Carlos (Daniel Ribeiro) e Robertinho. Técnico: Luizinho Vieira.

Gols: Saulo Mineiro

Cartão amarelo: Luan