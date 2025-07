Voltaço é goleado pela Chapecoense e segue no Z4 da Série B

Chapecó (SC) – O Voltaço perdeu para a Chapecoense por 4 a 2, nesta quarta-feira (23), na Arena Condá, em Chapecó, no oeste catarinense. A partida foi válida pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão.

O Volta Redonda entrou em campo com três alterações na escalação, em relação à formação que venceu o Athletico-PR: Gabriel Bahia, suspenso; Bruno Barra e Lucas Tocantins deram lugar a Fabrício, André Luiz e PK.

Com um esquema tático diferente, a equipe de Rogério Corrêa começou mal a partida. A Chape dominou os minutos iniciais e saiu na frente aos 10 minutos, com Maílton, de falta. O Voltaço reagiu rápido. Aos 16, André Luiz recebeu na pequena área e bateu para o gol. Gabriel Pinheiro e MV ainda tiveram boas oportunidades. Mas o time catarinense seguiu melhor e ampliou, em falhas de marcação. Aos 35 minutos, Giovanni Augusto tabelou com Rafael Carvalheira, que marcou o segundo. E aos 39, Neto Pessoa, de fora da área, anotou o terceiro.

No segundo tempo, o Volta Redonda assumiu uma postura menos defensiva, valorizando mais a posse de bola. Mesmo assim, foi pouco produtivo e viu a Chapecoense seguir melhor, com Neto Pessoa como protagonista. Aos 12 minutos, ele acertou o travessão. Aos 26, na pequena área, marcou o quarto gol dos catarinenses, completando um cruzamento de Gabriel Inocêncio. E quase fez o quinto, mas parou no goleiro Jean Drosny. O Voltaço diminuiu aos 35 minutos, com Matheus Lucas, após rebote da defesa.

Com a goleada, o Voltaço segue na zona de rebaixamento, com 18 pontos. O próximo compromisso será no domingo (27), contra o Vila Nova, às 16h, no Raulino de Oliveira. O DIÁRIO DO VALE transmite a partida ao vivo, em áudio, pelo YouTube.