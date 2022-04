Voltaço é incluído no cartão da Timemania

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 16:34 horas

Volta Redonda- O Volta Redonda conquistou uma grande vitória fora das quatro linhas. Pela primeira vez na sua história, o Esquadrão de Aço está no cartão da Timemania.

A inclusão do Voltaço terá início em 2° de maio deste ano e será válida por dois anos.

O presidente Flávio Horta destacou que a grande ascensão do clube no cenário nacional foi fundamental para a inserção.

Uma conquista histórica para o Volta Redonda, que é resultado dos avanços do clube no cenário nacional, onde ganhamos 67 posições no ranking da CBF nos últimos sete anos, e pela presença na Série C do Campeonato Brasileiro pelo sexto ano seguido. Além da grande visibilidade à nível nacional, também vamos ter um retorno financeiro que será muito importante para o nosso planejamento – destacou.

Timemania

O Ministério da Cidadania definiu que 80 times farão da parte da Timemania no biênio 2022/2024. Aderiram à loteria os clubes da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, além das 20 equipes melhores colocadas no Ranking da CBF e que não estão nas três principais divisões do Brasileiro.

Segundo decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, 11% dos recursos arrecadados com as apostas serão divididos igualmente pelos 80 clubes.

Outros 11% serão destinados aos clubes conforme a proporção de apostas indicadas como “Time do Coração” em cada concurso. Desta forma, ao apostar e marcar o Volta Redonda FC, estará ajudando ainda mais o Esquadrão de Aço.