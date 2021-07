Voltaço e João Carlos decidem por rescisão do contrato

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 19:24 horas

Volta Redonda – Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 21, o Voltaço informou que foi realizada uma audiência envolvendo o pedido de rescisão do atacante João Carlos.

Durante as tratativas, que se arrastaram desde a semana passada, o atleta manifestou o interesse em não defender mais o Voltaço. Com isso, ambas as partes decidiram por fazer um acordo, já que não teria mais sentido insistir na manutenção do jogador.

Sendo assim, João Carlos tinha um valor a ser recebido por conta do encerramento do seu vínculo com o clube e foi feita uma composição em cima deste valor. Desta maneira, o contrato do atacante com o Volta Redonda foi encerrado com ambas as partes dando quitação uma a outra.

João Carlos chegou ao Volta Redonda em 2019, atuando em 63 partidas e marcando 30 gols.