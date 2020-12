Voltaço e Londrina empatam na última rodada da Série C do Brasileirão

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 21:11 horas

Rio de Janeiro – A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro terminou em empate para Voltaço e Londrina, que se enfrentaram na noite deste sábado (05), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo, que foi disputado do começo ao fim, terminou 2 a 2 e encerrou a campanha do Voltaço na competição em 2020.

Com este resultado, o Volta Redonda fica na sexta colocação do Grupo B da Série C. Dos 18 jogos, foram cinco vitórias, oito empates e cinco derrotas, com 18 pontos conquistados no campeonato.

Já o Londrina ficou na terceira colocação, com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Londrina já ficou a frente da partida aos sete minutos do primeiro tempo com gol de Jeferson Silva. O primeiro empate veio aos 34 minutos, quando Daniel Ribeiro recebeu na entrada da área e mandou para o fundo das redes.

O Londrina virou o jogo aos 28 minutos da segunda etapa com gol de pênalti de Celso Luíz Honorato Júnior. Ironicamente, o Voltaço também empatou com um gol de pênalti de Alef Manga, aos 43 minutos do segundo tempo.