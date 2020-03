Voltaço e Madureira jogam com portões fechados

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 10:45 horas

Rio- A partida entre Volta Redonda e Madureira, marcada para segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão, será com portões fechados. Os jogos de futebol de vários campeonatos no país serão realizados com portões fechados a partir do próximo final de semana. As decisões seguem orientação do Ministério da Saúde, que, nesta sexta-feira (13), orientou que eventos com concentração próxima de pessoas fossem cancelados, adiados ou, se não fosse possível suspendê-los, que ocorram sem público.