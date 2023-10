Volta Redonda – Em jogo com muitas pausas, o primeiro tempo no Estádio Raulino de Oliveira entre o Volta Redonda e o Paysandu terminou no 0 a 0. Os times disputam a 6ª rodada do Quadrangular Final da Série C. A partida vale o acesso à Série B de 2024.

Para conquistar o acesso, o Volta Redonda precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, o Tricolor de Aço precisará de uma vitória do Botafogo-PB sobre o Amazonas.