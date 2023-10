Volta Redonda – O Voltaço e o Paysandu voltaram para o segundo tempo no Raulino de Oliveira. O placar continua no 0 a 0 do fim da primeira etapa. Os times disputam a 6ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Esquadrão de Aço precisa vencer por dois gols de diferença para ter acesso à Serie B de 2024